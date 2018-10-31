17直播告Up涉違公平交易法 罪證不足獲判不起訴處分

2018-10-31 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕知名直播平台「Up直播」遭控告，在「17直播」今年5月IPO緘默期，對媒體散播不實謠言，其中Up的穆姓經理被指控，疑似教唆直播主，打擊17。檢方認為，證據之一的LINE對話截圖並無虛構犯意，加上無法證明有教唆直播主情事，於是給予不起訴處分。

綜合媒體報導，「17」於今年5月向美國證交會申請IPO（首次公開發行），在IPO緘默期間內，有媒體發表17直播營運虧損相關新聞，文中還貼出直播主與穆姓經理的LINE對話截圖；圖中穆姓經理邀請17直播主加入團隊，直播主還指出，17會拖延發放薪水及獎金。

17母公司英屬維京群島商麻吉一七公司及台灣分公司懷疑，Up趁其緘默期，無法對外說明財務的狀況下，向媒體爆料不實言論，導致17形象受損，因此憤而控告Up母公司熱浪新媒體與林姓女負責人、穆姓經理涉嫌違反公平交易法。

林女出庭時澄清，自己久居中國，只是掛名的負責人；穆姓經理也表示，當時簽下主播可以獲得獎金，新聞內的直播主曾和自己合作，才會邀請她進入公司，沒有詆毀17的言論發生。

台北地檢署認為，相關新聞報導中無法確認來源由誰提供，屬於客觀陳述事實，加上穆姓經理有要求直播主提供拖延款項之證明，也無直接證據證明直播主遭挑唆，內容中沒有虛構犯意，因此做出Up不起訴處分。