照料20年身心俱疲 他悶死病妹再自殺

2018-10-31 18:13

〔記者陳慰慈／新北報導〕45歲蔡姓男子因長期照顧罹患精神分裂症的妹妹，身心俱疲加上經濟狀況不佳而萌生自殺念頭，又擔心死後胞妹無人照料，因此與妹相約輕生，先以枕頭悶死胞妹後，再吞服老鼠藥自殺，因服藥後太痛苦而報警求助，送醫後獲救，新北地檢署今依加工自殺罪嫌起訴蔡男。

據了解，蔡男自年輕就代替兄姊獨自照料父母與患有精神疾病的么妹20多年，從未抱怨過，房租加上所有生活開銷等，全仰仗5名兄姊接濟，蔡父、蔡母先後過世後，仍擔起照顧么妹責任，在鄰居眼中，蔡男對么妹很好，此事發生令鄰居大感意外。

起訴指出，今年4月21日下午2時許，蔡男因有輕生念頭，騎乘機車外出購買老鼠藥，又憂心死後胞妹無人照料，因此詢問胞妹是否願意一起赴死，獲同意後，下午5時許，蔡男待胞妹用完餐服藥後，還先拿出棉繩與枕頭模擬自殺，後見胞妹在玩枕頭，將枕頭蓋在臉上，因此順勢壓住枕頭，悶住胞妹口鼻5到8分鐘，見胞妹氣絕身亡後，再吞服1包老鼠藥及20多顆降血壓藥自殺，並留了遺書「我要帶妹妹去見媽了，多燒點紙錢給我們。」

未料服藥後痛苦難耐，翌日上午10時許，蔡男報案求救，警消據報趕抵，破門入內發現蔡女已死亡，蔡男則是意識模糊，隨即將他送往雙和醫院救治，所幸撿回一命。

警詢時，蔡男辯稱是「妹妹自殺」，庭訊時才坦承因長期照顧胞妹身心俱疲，才與妹相約赴死。

檢方考量員警到場時，蔡男表示，妹妹沒有服藥，但經妹妹同意才動手，主動自首犯行，加上家屬也替蔡男求情，因此建請法院減輕其刑。

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