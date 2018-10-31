曾和攻擊賴香伶嫌犯開記者會 王威中：他非北捷清潔工

攻擊台北市勞動局長賴香伶的男子（右2持麥者），去年曾與台北市議員王威中（左3）共同召開記者會。（資料照）

2018-10-31 17:39

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市勞動局長賴香伶今天下午遭到一名李姓男子持重物攻擊，導致頭部流血送醫。據傳，李男為台北捷運公司的委外清潔廠商，去年6月，還曾與台北市議員王威中共同召開記者會，指控北捷外包的清潔廠商剝削清潔工權益。對此，王威中表示，該名李姓男子他在記者會當天才接觸，但他並非北捷清潔工，只是代為發聲的代表。

王威中去年6月召開的記者會中，該名李姓男子曾指控，北捷公司每2年重新招標一次的清潔案，7年來表面上換過萬成、華德來、伯樂3家不同廠商，背後卻都是同一個集團，靠著逼迫清潔工簽署自願離職書，以此剝削清潔工的年資和特休假。

該名李姓男子當時就曾指控，已為此事拜訪勞動局30、40次，即使多次向賴香伶當面陳情，卻始終沒有獲得滿意的答覆。

對此，王威中指出，他有和該名李姓男子在記者會當天交換名片，但李男並非北捷清潔工，只是在職清潔工不敢出面，當時才由李男作為代表，據他所知，除了北捷公司外，李男也有對中油公司提告，似乎熱衷於替基層勞工爭取權益。

但王威中強調，李男的暴力行為勢必得受到譴責，就他所知，賴香伶在勞動局長任內當得相當盡責，勞動局對於投訴業務也一直都是秉公處理。

北捷公司則表示，目前還在瞭解狀況當中。