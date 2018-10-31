夾帶3.27公斤象牙彫刻品入境 返台定居婦女被法辦

59歲本國籍長期定居南非女子入境返台定居時，將長75.5公分、直徑7.5公分，重3.27公斤在南非買的象牙彫刻飾品攜帶回國，當場被海關查獲，經農委會鑒定該飾品史垂格線超過90度，確認為現生亞洲象或非洲象。（記者姚介修攝）

2018-10-31 17:32

〔記者姚介修／桃園機場報導〕長期定居南非的本國籍59歲女子，10月29日入境返台定居時，將重3.27公斤在南非買的象牙彫刻飾品攜帶回國，當場被海關查獲送農委會鑒定，今天檢驗報告出爐，該象牙飾品史垂格線超過90度，確定為現生的亞洲象或非洲象，全案海關依違反野生動物保育法移送檢調偵辦。

台北關指出，這名賴姓女子於29日晚間由南非過境香港，搭乘長榮航空班機返台，託運行李在通過海關X光檢查時，被發現行李有象牙雕刻品一支，長度約為75.5公分、直徑7.5公分，重量約為3.27公斤，經海關送交檢定後，確認為現生象的象牙，屬於一級野生動物保育類產製品。

台北關表示，依照野生動物保育法相關規定，野生動物的活體及保育類野生動物的產製品，非經中央主管機關同意，不得輸出或輸入。如有違反者，依法可處以6月以上，5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上、150萬元以下罰金。

賴姓女子供稱，她在南非居住，雕刻品是十年前在當地藝品店購買，當時被精細的雕工所吸引，但並不知道為真的象牙製品，由於兒女都已經回台灣居住，她才決定回台定居，沒有想到也不知道象牙飾品違法。