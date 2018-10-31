工業強酸泡海參黑心商人 無罪被撤銷發回更審

2018-10-31 17:00

〔記者張文川／台北報導〕新北市三重區專營海參進出口的淦成公司，被控以工業用冰醋酸浸泡廉價海參，去灰後混充高價「黑玉參」出售牟利；新北地院一審依違反食品安全衛生管理法，將淦成負責人朱德海判刑1年，高院二審今年1月逆轉改判朱無罪；檢方上訴，最高法院今認為工業用強酸就是不能使用於食品，認定二審判決違法，發回高院更審。

至於公司法人淦成公司，也被列為被告，一審判處罰金100萬元，二審也改判無罪，由於罰金刑不可上訴三審，檢方上訴不合法，最高院今駁回此部分上訴確定。

淦成公司2015年5月遭檢舉使用工業用冰醋酸浸泡海參，食藥署會同新北市衛生局前往淦成的工廠稽查，業者拒配合，還將冰醋酸偷倒入排水溝。

檢方起訴指出，朱德海為降低成本，從宏都拉斯進口每公斤不到10美元的廉價海參，浸泡在稀釋工業用冰醋酸內2天，把灰白、賣相不好的海參「脫灰」，再以清水沖洗烘乾，偽裝成高價烏參，價格翻漲5倍，再以每公斤48美元高價銷往香港、中國，也流入國內海鮮餐廳，不法獲利540萬元。

一審判朱有罪，二審卻認為，冰醋酸屬於「加工助劑」，不屬於「食品用洗潔劑」，朱男犯案當時，政府尚未訂定「加工助劑衛生標準」，因此改判無罪。檢方不服，提起上訴。

最高法院審理後認為，此案的冰醋酸，是濃度高達99%的工業用強酸，為是極具危險性腐蝕性物質，既然是工業用，就不可用於食品，當然也不會列入「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」的資格，就算稀釋，也只是降低濃度，並未改變本質。

最高院並指出，違反食安法的要件是足以危害人體健康「之虞」，並非以造成危害結果才構成犯罪，應以藍桶冰醋酸的「危害可能性」為認定基準，就算稀釋後符合冰醋酸的食品添加規格，但工業用強酸就是不得用於食品，二審未釐清查明就判無罪，判決理由違誤法令，因此發回更審。