心情三溫暖！結婚前一天馬3遭竊 婚禮當天找回愛車

2018-10-31 15:38

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市1名黃姓美髮設計師開心籌備婚禮，心愛座車馬自達3卻在結婚前一天遭竊，他雖忙著婚禮，只能氣憤報警、未料隔天結婚之際，卻接到警方「車找到了」，他的心情有如洗三溫暖般，在網路留言「喜上加喜」；警方說，目前鎖定一名鄭姓大盜，他在雙北偷竊30多輛馬3，警方將持續追查鄭嫌到案。

38歲美髮設計師黃緯綸家住板橋湳雅夜市附近，26日他與心愛妻子忙著籌備隔天的婚禮，準備婚禮影片等細節時，他聽到愛車發動聲，連忙衝下樓查看，眼睜睜看馬3愛車遭偷走，百感交集之際，無奈地向板橋警分局報案。

黃男報案時指稱，聽到關車門聲音時，原以為是鄰居的車，正準備開車拿婚紗，但愛車遭竊讓他又氣又恨，友人得知後，安慰新人就算堵到、攔下竊賊，若發生衝突，不幸受傷甚至遭遇不測，可能影響婚禮，頻頻安慰黃男破財消災、人沒事就好。

黃男聽下朋友的話，繼續籌辦婚禮，未料隔天婚禮新婚妻子二度進場時，友人接到警方電話，得知是海山警分局新海派出所警員在板橋互助街發現一輛違停車輛，一查後得知是贓車，通知失主領回車輛，黃男高興得抱緊抱新娘，婚禮後趕去領車，驚覺愛車鑰匙孔遭撬壞、電瓶沒電、面紙盒、鹿皮巾、紳士帽都遭竊。

黃緯綸事後開心地上網PO文，寫下「喜上加喜」、「裡面的ipad竟然還在」，黃為免愛車遭竊，已為車子做好防盜措施，黃男與妻子仍在日本歡度蜜月；警方表示，鎖定一名戴口罩的鄭姓偷車賊，發現他在大台北多次偷車代步，不排除幕後有集團介入。