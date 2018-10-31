被馬路三寶撞到超不爽 女駕駛PO網討公道

機車突然自車陣中竄出。（翻攝爆料公社）

2018-10-31 16:15

〔記者許國楨／台中報導〕台中市何姓女市民日前開車途中，被一輛任意穿梭車陣中的機車撞上，未料對方竟加速騎離現場讓何女超傻眼，透過友人在臉書社團貼文痛批對方是「馬路三寶還肇事逃逸」，警方表示，肇逃機車後座兩側掛有置物箱，疑為外送便當店員工，已持續調閱路口監視器釐清追緝中。

警方指出，這起事故發生在本月29日晚間6點多，34歲的何姓女駕駛當時開車沿西屯區東大路內側快車道由中科路往國安二路方向行駛，與同向另輛自東大路外側車道向左穿越車陣，連續變換車道的機車發生碰撞，導致自小客右前車頭受損，未料騎士先是稍微停下察看後，根本無視何女鳴按喇叭警示竟逕自加速騎離現場。

何女見狀當場錯愕又傻眼超不爽，事後由友人將過程及行車紀錄器拍下的影片po到臉書「爆料公社」，表示當時開車途中明明很守交通規則開在車道上，忽然被一輛從車縫中竄出的機車撞上，感嘆不管開車多小心還是有被三寶撞到的可能性，可惜天色昏暗拍不清楚，痛批對方是「馬路三寶還肇事逃逸」。

警方表示，經初步查看，肇事的機車後座兩側掛有置物箱，疑為外送便當店員工，目前除持續調閱路口監視器，並進一步查訪當時行經該路段車輛的行車紀錄器，儘快揪出肇事者究責還車主公道。

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