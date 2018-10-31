慶富老董侄孫籌借3200萬 持保釋金到高雄地院繳交

慶富老董陳慶男的侄孫籌借3200萬，由親友陪同持保釋金匯款單，趕到高雄地院法警室繳交保釋金。（記者黃良傑攝）

2018-10-31 15:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕因詐貸案遭羈押的慶富造船集團78歲老董陳慶男，獲裁定追加保金3200萬元，陳的侄孫和財管幹部楊月華等3人，今午2點46分持匯款單向高雄地院繳保釋金，再由家人專車馳往燕巢看守所接人，目前仍待法官用印確定。

陳慶男的侄孫表示，這筆保釋金3200萬元經過1夜籌、借才到位，接回叔公返家後，會準備豬腳麵線和過火去霉氣，家人會依一般習俗進行，他同時也為叔公喊冤，擔心老人家的身體。

慶富董事長陳慶男被控涉嫌詐貸63億元案，原本在檢方偵查時坦承犯行，獲以800萬元交保，但今年6月4日，高雄地院發現同案被告陳偉志（陳慶男之子）早於5月間棄保潛逃境外，且陳慶男在法院審理時改口否認犯行，法院擔心陳慶男也會棄保潛逃，將陳慶男裁定追加保釋金為1億元，陳因籌不出鉅額保金而遭裁定羈押迄今。

原本11月4日起又將延長羈押2個月，不過，陳慶男聲請具保停押，高雄地院考量陳慶男的健康因素，今裁定如追加交保金3200萬元具保，將准予停止羈押。

陳慶男可望在追加3200萬元保金（不含偵查中的保釋金800萬元）後，停止羈押，但限制住居，每日需向前鎮警分局復興派出所報到。

慶富董事長陳慶男被控涉嫌詐貸63億元案，原本在檢方偵查時坦承犯行，獲以800萬元交保，但今年6月4日，高雄地院發現同案被告陳偉志（陳慶男之子）早於5月間棄保潛逃境外，且陳慶男在法院審理時改口否認犯行，法院擔心陳慶男也會棄保潛逃，將陳慶男裁定追加保釋金為1億元，陳因籌不出鉅額保金而遭裁定羈押迄今。

高雄地院指出，因本案第一次延長羈押期間即將於11月3日屆滿，雄院10月26日進行延押訊問程序庭時，陳慶男雖仍矢口否認涉犯行，高雄地院考量羈押係嚴重干預人身自由強制處分，且被告陳慶男近78歲高齡，已屬年老體衰，並罹患老年人常見病症，羈押對身體健康影響，顯然大於一般成年人。

高雄地院法官權衡下，認為追加相當保證金而停止羈押，可避免剝奪醫療選擇權，以維護其身體健康，故裁准陳慶男追加3200萬元保金，停止羈押，但限制住居，須每日向住家附近的前鎮警分局復興派出所報到。