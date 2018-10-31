異想天開？「擦擦筆」塗改支票 22萬變115萬元跳票

2018-10-31 16:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕從事房屋設計工程的劉姓男子，向吳姓男子借得一張22萬元支票，做為生意周轉之用，這張支票的金額，是用「擦擦筆」寫下，他竟異想天開將金額擦掉，變造成為115萬元，再持支票向呂姓男子借錢，卻沒想到呂男把支票軋入銀行兌現，導致吳男存款不足而跳票，劉男於偵查時，宣稱上述支票遺失被盜用，之後改口坦承塗改金額，卻又辯稱是吳男授權變更金額，台中地院不採信，依變造有價證券罪判處2年徒刑，可以上訴。

判決書指出，劉男（30歲）做生意認識吳男，雙方有資金往來，2015年間，劉男向吳男商借支票，吳男交給一張金額空白的支票，到期日是同年2月26日，吳男並告訴劉男，只要劉男能把足夠的錢，存入到這張支票帳戶內，劉男可以隨便填寫金額，劉男當場用「擦擦筆」，在金額上填寫22萬元。

隔了一段時間，劉男將支票金額擦掉，塗改成為115萬元，於2015年3月1日晚間，持支票向呂男借錢，卻沒想到翌日（2日），呂男就把支票軋入銀行兌現，同年月4日因存款不足而退票（俗稱跳票），吳男才得知劉男不但沒有把錢存入支票帳戶，還偷偷塗改支票的金額。

劉男於台中地檢署偵查時宣稱，他沒有塗改金額，22萬元與115萬元是兩張不同支票，且這兩張支票都於2015年5月至7月之間遺失，檢方起訴之後，劉男於台中地院審理時改口說，他把金額從22萬元改成115萬元，但卻是獲得吳男授權同意，不過，吳男卻說，他已經準備好22萬元，可兌現這張支票，他也只有同意劉男於支票金額上填寫22萬元，卻沒想到劉男變造金額成115萬元，導致支票跳票，台中地院不採信劉男辯詞，依變造有價證券罪判處2年徒刑，可以上訴。