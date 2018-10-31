八八風災橋梁改建弊案 台鐵前副局長判刑5年半定讞

2018-10-31 15:42

〔記者張文川／台北報導〕台鐵管理局前副局長鍾朝雄等7名公務員，2011年起承辦八八風災受損的南迴線南太麻里溪橋改建等8項工程，接受廠商招待喝花酒、性交易，接受名車等賄賂，助廠商標得11.4億元工程；最高法院今駁回上訴，鍾朝雄判刑5年半，喝花酒103次的台中工務段副段長鄭文忠，被判刑14年為最重，另5位台鐵公務員各判刑4年10月至10年不等，全案定讞。

其餘5被告的刑期，工務處副處長李奕4年10月，助理工務員曾建國5年8月，工務處路線科材料股幫工程司張進財8年半，台中工務段段長胡佑良7年半，軌道股幫工程司蘇義宗7年半。

另有其他被訴的公務員與廠商，在一、二審皆獲判無罪，適用速審法未上訴三審而二審定讞，包括前台鐵局副局長黃民仁、工務處副處長郭文才、台東工務段段長許勝通，無罪主因在於未找到舞弊圖利的證據，沒證據證明他們參加宴飲有職務上的對價關係。

判決指出，鍾朝雄時任台鐵局總工程司（後高升副局長），接受廠商喝花酒作樂等招待，用退回內部簽呈等手法，刻意延誤處理時機，來掩護得標廠商將南太麻里溪橋改建工程案違法轉包。

時任工務處台中工務段段長胡佑良長期接受廠商30多次喝花酒招待，副段長鄭文忠更是長期使用廠商免費提供的LEXUS名車，還接受喝花酒等招待達103次（一審認定是117次），收受不法利益274萬元，「敗壞官箴，莫此為甚」，被判最重的14年刑期。