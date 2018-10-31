洩漏協議書內容 主播秦綾謙前夫倒賠580萬

秦綾謙提訴要求返還190萬及懲罰性違約金190萬，並要前夫及前公婆賠償200萬慰撫金，總計580萬，新北地院審理後判准！（資料照）

2018-10-31 14:57

〔記者王定傳／新北報導〕TVBS主播秦綾謙前年被前夫吳炳輝帶徵信社，拍到和小鮮肉安德烈共處，她簽下協議書賠償190萬元並離婚，換取前夫不提告，並要求銷毀蒐證資料，但此事仍曝光，秦認為吳違反協議書洩漏給媒體，提訴要求返還190萬及懲罰性違約金190萬，並要吳及前公婆賠償200萬慰撫金，總計580萬，新北地院審理後判准！

前年9月底，吳炳輝帶徵信社人員，殺進安德烈位住處，拍下畫面及照片，秦及安德烈因而簽下協議書，承諾各賠償190萬元，換取吳炳輝不提告，並約定相關資料不能外洩，付清款項後要馬上銷毀，秦綾謙依約履行，但事後仍有週刊報導此事，秦的前公婆還以握有「光碟」向秦女勒索250萬元。

秦報案處理，一審新北地院今年7月依恐嚇取財未遂罪，判前公公吳欣蒼5個月、婆婆蔡馨樂8個月徒刑；秦再以吳炳輝及父母違反協議書，把應保密內容洩漏給媒體、同事，要求吳返還190萬元及190萬元懲罰性違約金，並要吳及父母賠償精神慰撫金200萬元，合計580萬。

吳炳輝等人主張，秦遲了1天才匯款，違反協議書約定匯款期間，加上吳欣蒼、蔡馨樂不是協議書當事人，其等均不受保密條款拘束；且當日前往安德烈住處時，在場者加上徵信社人員、警察及左鄰右舍，少說有數十人，可能是間接知情者向媒體爆料，與他們無關。

法官審理認為，協議書既經雙方約定不得洩露，但媒體卻能報導保密內容，此外，吳也跟秦的主播同事提及此事，他的父母則告知秦女同事朋友，3人確實違反協議書保密義務，判吳返還190萬元及懲罰性違約金190萬元，合計380萬元，此外，吳與父母還須賠償200萬精神慰撫金，並應依協議書約定，銷燬相關證據、不得洩漏相關內容。