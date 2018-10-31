趁女友熟睡偷拍下體照 男分手後挨告GG了

2018-10-31 14:41

〔記者黃捷／台北報導〕台北一名女子蕾蕾（化名）與芮姓男子交往期間，熟睡時遭芮男偷拍她下體，兩人分手後，芮男更翻臉上網說她壞話，還公布她的姓名、電話，她氣得提告，由於有LINE、臉書截圖為證，台北地檢署今依妨害秘密、加重誹謗及違反個資法起訴芮男。

蕾蕾指控，兩人交往期間，芮男趁她熟睡時拍她下體，直到芮男傳到LINE相簿上，她才知道被偷拍，此外，芮男堅持要接送她上、下班，害她沒辦法自由行動，涉嫌妨害自由，她無法忍受才會提分手。

蕾蕾並說，芮男原本買了一輛重機給她騎，分手後她就歸還，芮男卻在臉書上指控她侵占重機，甚至公布她的姓名、電話，不僅網友們群起痛批她，她還因此受到不明人士騷擾。

芮男到案承認偷拍及公布女友個資，但辯稱女友事後知道，沒有表達不滿，且是因為無法接受女友提分手，才會上網PO文請網友評評理，不是惡意謾罵。

但檢察官勘驗兩人的LINE截圖，裡頭的下體的確是在蕾蕾熟睡時拍攝，另外重機實際上在芮男手裡，他臉書的留言中卻指控蕾蕾侵占重機，蕾蕾個資也確實被公布，因此仍依妨害秘密、加重誹謗罪及違反個資法起訴。

至於妨害自由部分，檢察官從兩人的LINE對話中發現，蕾蕾自行告知芮男上下班時間，顯然是她自願給芮男接送，無法認定是芮男強迫接送，遂處分不起訴。