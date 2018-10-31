小女兒解剖報告揭露非自摔！ 民代爸：肇事者出來面對吧

發生事故的路口。（記者許國楨攝）

2018-10-31 15:31

〔記者許國楨／台中報導〕今年大學剛畢業的女子黃意婷，父親節當天騎車途中被發現連人帶車倒臥北屯區一處路上，經緊急送醫仍傷重不治，擔任花蓮市民代表的黃父接獲噩耗趕赴台中懷疑有外力介入，曾在臉書跪求行車紀錄器釐清案情，上週解剖報告出爐證實死者身上有多處輾壓創傷，檢警已將當時行經的一名砂石車司機列為嫌疑人，將依法調查究辦。

24歲黃女在父親節當天中午12時許，頭戴4分之3安全帽騎車行經北屯區水湳經貿園區內的大鵬路、經貿路口時，被其他用路人發現連人帶車倒臥在道路上，警消到場將黃女送往澄清醫院急救，但搶救後仍因傷重宣告不治，當時附近工地目擊工人供稱，女騎士並未與車輛發生碰撞，為自摔事故。

擔任市民代表的黃父當晚自花蓮趕到台中看女兒最後一眼後悲痛表示，與大女兒一起住在台中的小女兒，今年才從嶺東科大視傳系夜間部畢業，從事保險工作，當天她騎車準備到逢甲商圈附近拜訪客戶，卻在行經該路口時發生事故，若只是單純自摔不可能傷勢這麼嚴重，甚至導致一條人命的殞落，懷疑有外力造成。

黃父為此也在臉書沉重發文並跪求行車紀錄器未果，但時隔2個多月，檢方的驗屍報告終於給了真相「黃女的確不是自摔，而是有人肇逃！」警方表示，儘管現場沒有監視器，但事發當天即擴大路口監視器調閱範圍，在大鵬路上一支監視器發現黃女騎車行經沒多久，就有一輛由34歲何男駕駛的砂石車通過。

但何男到案後辯稱「車身沒有晃動，沒有與機車發生碰撞」，警方勘驗砂石車也未發現機車擦撞痕跡，才將何男列為關係人並進行解剖調查，上週解剖報告出爐，發現黃女胸、腹、背部、肢體出現輾壓創傷，多處肋骨骨折、肺臟及脾臟挫裂傷出血，隨即將何男列為嫌疑人，全案將進一步由檢方傳喚相關人調查釐清。

而此案件也被人分享到臉書爆料公社，黃父說，真相出來了（並非自摔）肇事者出來面對吧！還我寶貝小女兒ㄧ個公道！

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