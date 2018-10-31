前跆拳女國手吸金19億仍判12年半 搬出幼女淚求交保

2018-10-31 14:04

〔記者楊國文／台北報導〕前跆拳道女國手徐詩彥4年前以投資「水產進口貨櫃」等名義，宣稱每期會支付5％至15％不等利潤，涉向21位學生家長、親友吸金逾19億元，徐女到案仍否認不法，高等法院認定她犯行重大，今仍依違反銀行法等罪重判她12年6月，並沒收犯罪所得19億餘元；可上訴。

高院今提訊案發後羈押至今的徐女（41歲）聆判，並立即召開延押庭，徐女獲悉仍重判12年半，打出溫情牌，淚灑法庭請求高院准予交保照顧2名年幼女兒，哽咽說「我會勇於面對！」「不會逃避！」訊後還押；高院近日內做出裁定。

徐詩彥是嘉義國中、基隆女中、國立體育大學畢業，曾獲選為我國跆拳國手，1998年代表台灣參加在墨西哥舉行的第5屆世界大學跆拳道錦標賽，獲得女子組羽量級銅牌，並在補習班擔任過數學老師。

判決指出，徐女從2014年4月起，利用開設補習班的機會，向學生家長及親友自稱與別人共同經營水產進口貨櫃生意，邀大家投資為期7天到15天的「臨時單」，或為期1個月的「固定單」，可按期獲得5%到15%不等的利潤。

徐女還以投資外幣買賣的理由，遊說被害人投資，或向對方借款，甚至承諾期滿後，每期可獲得5％至15％的利潤，在投資初期，她還會先償還本金並給付利潤，但後來因為投資人越來越多，且金額愈漸龐大，到2017年3、4月間，吸金規模已達19億元，檢警查出，21名受害人中，投資的「億元戶」就有5人，「千萬元戶」也有10人，令人咶舌。

但徐女承受的利息壓力也隨之爆增，出現入不敷出跡象，她設法「挖東牆補西牆」，一面吸金一面付息，但後來因連續跳票而使吸金案引爆，受害人未領回的本息，從50萬元到6000萬元不等。因徐女一度避不見面，受害人查出她沒投資水產貨櫃或外幣買賣，憤而提告。

徐女到案宣稱確實有以投資水產的名義，邀集友人投資，否認詐欺、吸金。基隆地院認定，徐女罔顧投資人的信賴，分明知道沒有實際投資水產，或操作外幣的買賣，卻還敲詐投資人，依銀行法等罪判她12年6月徒刑。徐女不服，上訴高等法院。

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誆投資水產 前跆拳國手吸金19億