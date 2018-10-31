開蒙古籍遊艇走私香菸 海巡交叉比對航跡圖逮到他

2018-10-31 13:29

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子薛有洧6月12日駕駛蒙古籍「HAI RUI HAO」遊艇從高雄興達港出發，隔日與船上不知情船員，前往北部海峽中線接駁私菸，共計千餘箱，同月24日海巡人員陸續在附近海域查獲私菸，也在貢寮岸際找到多箱私菸。經勾稽比對之後，鎖定薛男，將他逮捕到案。基隆地檢署審理後，依違反菸酒管理法，將他起訴。

海巡人員今年6月24日夜間，發現有船艇靠近鹽寮岸際，趕赴現場時發現，有188箱無主香菸被丟包，利用數位雷達系統分析研判，推測丟包母船位置在彭佳嶼東約21浬處。

隔日凌晨鎖定蒙古籍遊艇，海巡人員登檢時，海船人員全部呼呼大睡，船上共5人，2人台灣籍、3人菲律賓籍，經查船上有大量防水袋包裝之香菸，其中部分香菸與鹽寮岸際所查獲相同，且均有台灣專屬菸害防制警語及圖片，將人帶回基隆港調查；並持續追查遊艇先前移動軌跡，釐清薛男將菸品交付給那些船隻，果然清出多艘舢舨涉案。

第二巡防區部主任陳志偉召集澳底海巡隊、基隆海巡隊及台北查緝隊成立專案小組會同基隆市政府財政處菸酒管理科及財政部關務署基隆關人員到場會勘，認定薛男走私私菸，將他移送法辦。

薛男向檢察官表示，承認船上藏有私菸，但是讓一艘故障的中國籍鐵殼漁船寄放。檢察官則認為，如果是寄放，為何還要丟包，明顯不合理，加上船上船員也指出，有接獲船長指令，將菸品丟給其他船隻籍丟在岸際，認定薛男走私香菸，依違反菸酒管理條例，將他起訴；其他涉案船艇，則另案偵辦中。