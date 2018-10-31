揭露泳協人頭會員名單 體改聯發起人張祐銓獲不起訴

2018-10-31 13:22

〔記者錢利忠／台北報導〕體育單項協會在改選期間爆發不少爭議，體育改革聯會發起人、新北市議員參選人張祐銓，今年1月召開記者會，公佈游泳協會大量人頭會員名單，後來被時任泳協技術委員陳復龍控告違反個資法；後來曾正宗接任泳協理事長，基於協會和諧，勸說陳復龍撤告；台北地檢署考量相關資訊早已在網路上公開，今將張祐銓不起訴。

長期致力於揭露體育協會各種弊案的張祐銓，事後接連被體育協會相關組織成員提告；今年1月初，張祐銓與立委林昶佐、張廖萬堅等人召開記者會，公佈泳協大量重複人頭會員名單，質疑其中疑涉及灌票。

張祐銓在記者會上指出，泳協的大量重複人頭會員名單，是他們接獲檢舉後，比對重複的會員資料，其中有個信箱帳號重複出現130次，經網路搜尋比對查出，該信箱擁有者為泳協的技術委員，且多次擔任泳協裁判長的陳復龍。

泳協改選結束後，陳復龍以違反個資法為由，對張祐銓提出告訴；張祐銓的律師許家華曾說，這些都是google可以得到的資訊，國民教育網裡面也有公開，很遺憾對方提告。

後來曾正宗接任泳協理事長後，得知協會對體改聯提告，他便表態：「這些事情都是發生在改選時期，我當選理事長後，便積極遊說當初決定提告的陳復龍撤告，如今總算獲得陳校長的善意回應，他一定會撤告。」事後陳復龍即撤告。