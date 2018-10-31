金融版無間道！ 簽賭集團臥底農會 內部轉帳至人頭戶洗錢

警方到林姓女組頭（紫衣者）住處查緝。（記者許國楨翻攝）

2018-10-31 13:16

〔記者許國楨／台中報導〕台中市六合彩女組頭林琪容為隱匿簽賭站犯罪所得，透過農會當行員的姪女利用工作之便當臥底，除將輸贏賭資轉至其他人頭帳戶或提領、收受現金洗錢製造金流斷點，並伺機窺探檢警向農會查調資料規避查緝，警方昨一舉查緝這個犯罪集團，初估洗錢金額高達近2千萬元，深入偵辦中。

以往六合彩簽賭集團接受賭客簽注，輸贏金額常透過互留帳戶方式對匯卻增加檢警循金流查緝風險，38林姓女組頭因此想出這招隱匿營利賭博犯罪所得的方式，透過在大里農會仁化分行當櫃台行員的同齡姪女林佳穎做內應，負責將犯罪所得轉至其他人頭帳戶或直接提領、收受現金洗錢，使金流面產生斷點以規避檢警查緝。

此外林女熟知檢警需向農會等金融機構查調資料，教唆姪女用盡心思透過管道窺探查調內容，而其姪女身為金融機構從業人員，明知政府積極推動防制洗錢，竟提供自己帳戶供林女使用，還利用職務之便將農會變成地下簽賭站最安全的ATM，根據林女指示將人頭帳戶內的犯罪所得層轉至他帳戶或提領、收受現金交付。

更甚者，林佳穎也吸收40歲胡姓女同事協助伺機窺探該農會收發、辦理的司法及政府機關查調相關金融犯罪資料再洩漏給林女，既幫助隱匿金流更將查詢公文洩密無遺，儼然是地下簽賭站的最強守門員。

刑事局中打偵五隊則是今年5、6月間偵辦這個簽賭集團發文給該農會後，發現疑似人頭帳戶的出入金額及次數突然急遽減少，懷疑有人通風報信派員監控，驚見林女或賭客到農會時不抽號碼牌，直接將賭資拿到林佳穎的櫃台辦理，進一步查出兩人有親戚關係且林佳穎疑扮演內神通外鬼角色。

警方經長期蒐證昨到農會搜索時，竟還有上游簽注站成員如入無人之境，拿著與林女輸贏的11萬賭金，直接放到當時外出的林佳穎櫃台上並示意其他行員交付給林女，顯見交收頻率頻繁，警方同步到林女住處查緝起出犯罪所得141萬多元、手機7枝、存摺23本等贓證物，逮捕連同林女及其姪女、簽賭站成員、人頭帳戶所有人等11名共犯到案。

林女供稱原本是賭客，見有利可圖自去年初開始經營簽賭站，至今洗錢金額近2千萬元，月薪約四萬元的林佳穎則否認分贓，辯稱因親戚關係才幫忙，訊後全案依營利賭博、洩密及洗錢防制法等罪嫌送辦，兩人複訊後分別以100萬及50萬元交保。

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