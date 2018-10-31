雲林縣警局下半年攔阻10件410萬詐騙案件

2018-10-31 13:08

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣警局今年下半年共計攔阻10件民眾遭詐騙案件，攔阻金額達410萬餘元，縣長李進勇頒獎表揚今年阻詐成功的16位行員、員警及3位內政業務志願服務獎。另由民防大隊長蘇振毅頒發榮譽狀表揚2位協勤有功隊員及19位資深義警民防人員。

縣警局表示，今年下半年共計攔阻10件民眾遭詐騙案件，其中中華郵政口湖分行行員林志賢與北港分局口湖分駐所警員蘇文欽就包辦其中的2次，保住民眾荷包數十萬元，不但金額不小，且讓民眾深切有感。

斗六民防中隊梅林小隊隊員李家勝，協助警方查獲多起涉嫌公共危險罪，讓更多縣民能夠平安回家；虎尾民防中隊惠來小隊隊員陳上元協助破獲竊盜案件。

獲獎的代表還包括機警阻詐有功人員：斗六分局巡佐洪國堯、警員莊鎮隆、斗南分局巡佐陳建祐、警員鄒竣莛、北港分局警員李政倫、虎尾分局警員楊蕙瑜、臺西分局警員簡莘蓁、新光銀行斗六分行行員黃惠梅、京城銀行斗六分行襄理張淑靜、虎尾分行行員徐建成、中華郵政斗南分行行員鄧昭君、口湖分行行員蔡明憲、麥寮分行經理許坤堂、古坑農會東和辦事處主任吳淑卿。長年協助該局各項預防犯罪、交通安全宣導及為民服務的警察志工葉素如、詹彩吉、陳麗雲女士。

服務滿20年的資深義警民防夥伴：斗六民防中隊分隊長程盈利、副小隊長廖嘉裕、王英和、斗六義警中隊副分隊長何淑娟、隊員高惠純、小隊長許涵珺、隊員張耀升、斗南民防中隊隊員賴勁賢、鄭元再、西螺民防中隊小隊長廖桂森、書記呂維航、隊員楊春嵩、西螺義警中隊隊員蘇駿騰、北港民防中隊副中隊長趙駿、副分隊長吳振源、小隊長高振南、許顯華、隊員吳勝利、蔡天生。