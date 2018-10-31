被2度通緝有續集 張俊宏向趙藤雄等借款、A千萬判刑

2018-10-31 13:14

〔記者楊國文／台北報導〕全民電通前董事長張俊宏，先前因挪用公司資金被判刑、歷經逃亡、入獄，獲假釋，今年3月又因涉證交法未到案遭第二度通緝；高等法院另審理張被控於2000年以全民電通子公司「台灣大業」名義，向遠雄集團創辦人趙藤雄、力晶半導體創辦人黃崇仁借款，卻私吞其中957萬元，高等法院審理時，張因遭通緝未到案，今依商業會計法的「不實憑證」等罪，判張1年2月徒刑，因適用減刑條例，減為7月徒刑，並追徵沒收957萬元。

前立委張俊宏先前因全民電通等案件，遭判應執行3年8月徒刑確定，逃亡逾9個月遭通緝，2015年1月投案，2016年12月假釋。

最高法院2017年3月針對張俊宏另涉證交法等罪，判2年徒刑定讞，高等法院合併判定張應執行刑5年7月，不過張拒絕到案，遭北檢通緝中。

高院判決張涉「台灣大業」案指出，張俊宏1999年起擔任全民電通董事長，隔年兼任台灣大業董事長，同年全民電通另一家子公司「環視多媒體」財務發生困難，發不出員工薪水，張為了解決困境，且自己本身也有龐大私人債務，以台灣大業公司名義向黃崇仁借錢兩次，各借1千萬、400萬元，又向趙藤雄2度借1千萬元。

但檢調查出，張事後未經董事會決議即填製不實憑證，將與公務完全無關的2407萬列為大業借款入帳，並指示員工製作不實傳票掩飾犯行，扣除張俊宏個人提供給台灣大業的資金1450萬元，使台灣大業公司損失957萬餘元。

一審時，張俊宏答辯說，公司職權分立、專業分工，他只決定大方針，不可能逐一過問細節，把責任全推給大業財務總監郭源泉，郭男在此案被起訴。但一審認定， 大業公司的大、小章都由張親自保管，對資金調度有絕對的主導權，郭男並不知情，認定張違法獲取利益，損害公司利益，構成背信與不實憑證罪，判張7月，郭無罪。

檢察官與張俊宏均不服，提起上訴，張遭通緝之故，均未到案，高院今維持一審判決，駁回張的上訴案，仍可上訴。