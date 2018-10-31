不識貨！3惡徒毆打老嫗 搶200萬元古董賤賣3萬

2018-10-31 12:14

〔記者張瑞楨／台中報導〕年僅22歲男子陳昱翔、鍾明雁與邱治凱，今年五一勞動節，結夥搶劫中市中區一家古董「藝廊」，把看店的76歲老嫗壓著猛打，搶走市價200萬元的古董，有趣的是，搶案發生後，警方一度研判，被搶的是收藏等級高價品，3人立即南下銷贓，應為「行家」所為，但實際上3人卻「不識貨」，僅賤賣3萬餘元，台中地院考量老嫗願給3人改過機會，加重強盜罪是7年以上重罪，法院判處3人各7年10月不等刑期，量刑略輕，全案可上訴。

判決書指出，陳昱翔、鍾明雁與邱治凱3人同為22歲，都未婚，學歷僅高中畢業，陳男擔任粗工，鍾男在馬場當調教師，邱男是板模工，3人缺錢而共謀搶劫，今年5月1日上午10時許，3人到中市中區一家藝廊，佯裝有意購買古董，先行探勘環境，見藝廊僅有76歲王姓老嫗看店，3人認為強盜計畫可行，遂於當天下午1時許，闖入藝廊內打劫。

3人先用外套將老嫗頭部蓋住，用手摀住老嫗的雙眼與嘴巴，強行按壓頭部，但老嫗仍發出呼救聲音，陳、鐘二人徒手毆打老嫗，搶走冰種玉環5個、龍銀8個、有孫中山等圖樣的銀幣2個、小頭銀幣3個、小銀幣2個、銀錠4個、小銅錢21個，以及大型玉1個，市價總計200萬元。

3人得逞後，立即搭乘客運到高雄市銷贓，但他們不識貨，僅賣得3萬6000元，每人各分1萬2000元花用，台中地院認為3人正值青年，卻萌生歹意，壓制毆打年邁老嫗，敗壞社會風氣並危害社會安寧，不過，3人沒有賠償老嫗損失，老嫗仍願意給3人改過機會，刑法321條加重強盜罪，是7年以上徒刑，台中地院判處陳男、鍾男與邱男，各7年10月、7年4月與7年2月徒刑，量刑略有偏輕，可以上訴。