民團籲淘汰不適任法官 司院：法官法修正案已送出

2018-10-31 12:13

〔記者吳政峰／台北報導〕民間團體「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」昨日呼籲司法院，立刻將「法官法」修正案送到立院院審議，盡速淘汰不適任的司法官，司法院對此回應，修正案已送交行政院與考試院會銜，通過後就會送立院審議。

司法院指出，現行「法官法」本來就有法官個案評鑑及職務法庭等監督與淘汰不適任法官機制，今年主動調查數件法官不當言行違法失職情事，均已主動移送監察院審查。而法官評鑑委員會在法官法施行後，受理61件個案評鑑之聲請，已審議完成48件，其中5件不付評鑑、21件請求成立（12件移送監察院、9件交付司法人事審議委員會審議），至於22件請求不成立之聲請案中，有7件另移請各法院院長對受評鑑法官為職務監督處分。

司法院表示，法官因個案評鑑機制而受到職務監督處分之比例將近6成，足見目前機制對於糾正法官的疏失及端正法官的品行，顯已發揮一定成效。

至於「法官法」修正案，司法院指出，其實早在2015年7月1日就提送部分條文修正草案予立法院審議，可惜未能於該屆立法委員任期屆滿前完成立法；又在去年司改國是會議結束後，繼續研議修正，今年7月19日第171次院會通過「法官法」部分條文修正草案，8月1日送請行政院、考試院會銜，待完成會銜後將儘速函送立法院審議。

司法院指出，今年提出「法官法」部分條文修正草案，重要內容包括擴充法官評鑑委員會外部委員的人數及來源、延長評鑑時效、在職務法庭之合議庭加入法官以外的成員等，希望能適切回應各界對於強化法官監督、淘汰機制的期待。