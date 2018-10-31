臉書社團爆料性侵案 檢察官：恐觸法

2018-10-31 11:25

〔記者吳政峰／台北報導〕日前一臉書社團出現性侵爆料文，控一名父親涉嫌性侵女兒，父親則親上火線回應，辯稱女兒是玩耍時撞到異物受傷，文章雖然遮掩了女兒的姓名，卻未遮掩父親的資訊，對此，台北地檢署檢察官洪敏超表示，該社團有觸法之虞。

洪敏超指出，接受爆料的社團雖然有遮掩了女童的姓名，但原本發表文章的父親的名字及照片均未做遮掩，如此一來，仍然可能使女童的個人資訊變得可得而特定，因此就會違反「性侵害犯罪防治法」及「兒童及少年福利與權益保障法」；而透過網路轉發相關內容，亦可能觸犯妨害名譽罪。

發文筆戰的網友中，有名自稱是該醫院的護理師，直指女童就是被性侵，惟依據「性侵害犯罪防治法」、「護理人員法」、「醫療法」等法，均規定不得洩漏病人病情或健康資訊，違反的話，可以依較重的「醫療法」第103條第1項第1款規定處5到25萬元的罰鍰，亦涉有違反個人資料保護法刑責。

而本案的父親任意公開女兒病歷，洪敏超指出，就算他是女兒的法定代理人，也不能代替本人公開，所作所為已違反個人資料保護法。

洪敏超透過台灣司法人權進步協會呼籲，網友討論案件時，千萬不要忘了現行相關法律對於個人名譽及隱私的保護，尤其是當討論的內容會波及未成年或性侵害的被害人及其家庭時，更需謹慎小心，以免自己一時的言論，造成被害人更大的傷害。