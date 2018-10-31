性侵學妹「中出」逼吞避孕藥 惡博士生判賠百萬

2018-10-31 08:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕中部一所大學張姓博士班學生，兼任學校助教，卻性侵害研究所學妹小芳並「中出」，張男為「避免後患」，竟帶著小芳直奔藥房買「事後避孕藥」，在藥房前逼她吞藥，小芳深感屈辱而提告，法院依強制性交罪判處3年徒刑，小芳進而提出民事求償，並以自己為此罹患精神疾症為由，索賠134萬餘元，張男辯稱精神疾症與他無關，法院卻認為小芳被性侵當天有自殺念頭，之後被診斷出精神疾症，顯然病因是性侵害，據此判決張男應賠償102萬餘元確定。

判決書指出，張男是研究所博士生（已退學，入監服刑中），與就讀同校大學部的女大學生小芳（化名）有曖昧關係，雙方以學長、學妹互稱，小芳卻為兩人的關係深感困擾，曾詢問張男，「你是怎麼看待我的？」張男卻說，「我應該不會喜歡上你」，小芳則強調「我不介意你找砲友，可是我不希望那是我」。

2015年夏天，小芳如願考上同校同一學系研究所，與張男是同一位論文指導教授，2016年5月間，張男邀小芳到位於彰化市的租屋處，以按摩為由，強脫小芳衣褲並性侵害，小芳抵抗時抓破保險套，張男仍「中出」得逞，但他擔心女方懷孕，毫不猶豫帶小芳直奔藥房，買俗稱「事後避孕藥」的「安立婷」，在藥房前要求小芳吞藥，小芳自認淪為張生逞慾對象，對她毫不憐惜玩弄，翌日中午報警，法院認為張男辛苦念到博士班，不喜歡學妹，卻又伸狼爪，不但讓自己退學，女方也身心受創而黯然休學，張男害人害己「全是咎由自取」，判處3年徒刑確定。

張男於刑事審理時，曾有意賠償50萬元，但小芳沒有接受，此刑事案判刑後，小芳提出民事損害賠償，以罹患「適應性障礙合併憂鬱症」與「創傷後壓力症候群」為由，索賠醫療費用2萬餘元，到法院開庭交通費2萬餘元，以及精神慰撫金130萬元，合計134萬餘元，張男則答辯說，這起性侵害案，是小芳平時就不斷向他釋出愛意導致，另外，小芳的精神疾症與他無關，可能是小芳體質特殊或有其他疾病使然，求償金額顯然太高。

台中高分院認為，小芳雖曾在性侵害案發生前，與男友分手，而到精神科診所求診，但當時醫師認為小芳只是焦慮與情緒低落，沒有給予藥物，之後也不再回診，性侵害發生當天，小芳傳訊息給同學「我可不可以去死」，同學擔心不測，將小芳帶到醫院求診，小芳告知醫師，因被性侵害而有輕生念頭，醫師後來診斷出小芳罹患精神疾症，顯示小芳的精神疾症與張男性侵害案具因果關係。

台中高分院認為，張男性侵害小芳，事後要求小芳服下避孕藥，對小芳心理影響甚鉅，且在訴訟中一再降低和解金額，甚而主張過失相抵，造成小芳再次受傷，應賠償100萬元，其餘醫療費與交通費，應賠償2萬餘元，合計102萬餘元確定。

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