東港傳出殘忍虐貓 2月大貓咪雙腿被拔斷丟路邊

貓咪雙腿被拔斷丟路邊。 （高市關懷流浪動物協會提供）

2018-10-30 22:58

首次上稿 21:48

更新時間 22:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕屏東縣東港鎮驚傳有人虐貓，疑活生生拔斷2個月大的貓咪雙腿，再狠心將牠丟棄在路邊，高雄市流浪關懷動物協會理事長王小華今前往救援，送醫命危急救中，直呼慘不忍睹！要求相關單位儘速緝凶！

民眾於屏東縣東港鎮鬧區中山路1家店門口，發現2隻貓咪斷腿被人丟在路邊，再發現1隻2個月大的貓咪，連滾帶爬緩慢前進，過程中不斷哀號，赫見右邊雙腿不翼而飛，彷彿在向人求救，趕緊向動保團體求助。

高雄市流浪關懷動物協會理事長王小華今據報，飛車前往東港鎮救援，赫見牠傷勢嚴重，且身體瘦弱，體溫下降很多，緊急送往動物醫院急救，發現傷口發黑已經感染，目前命危仍急救中，仍待穩定生命跡象，還不能進行手術。

王小華表示，經醫師診斷研判貓咪是人為活生生拔斷右邊雙腿，右前肢硬被折斷留下一小截殘骨，右後肢則是整個被扯斷，再狠心被丟棄在路邊，令她氣憤難平，氣罵虐貓人變態!

王小華今臉書PO文貓咪加油，還幫牠取名為「小湯圓」，吸引2千多名網友關注，大家集氣希望牠能活下去，過去同1個地點附近曾發生貓咪頭被扭斷喪命，她懷疑是同1人所為，要求相關單位揪出虐貓兇手。

王小華指出，根據動保法規定，任何人惡意或無故騷擾、虐待或傷害動物，造成重傷或死亡，可處1年以下有期徒刑，或併科罰金最高100萬元。