張淑晶與閨蜜為錢反目成仇 告上法院...輸的是她

張淑晶與閨密反目成仇，鬧上法院。（資料照，記者方賓照攝）

2018-10-30 21:35

〔記者吳政峰／台北報導〕曾因多起租屋糾紛引起爭議的張淑晶與眼科診所院長盧雪玉原為閨蜜兼投資夥伴，卻因金錢糾紛交惡，互控返還借款、侵占等官司，其中一件返還股票民事案件高等法院30日宣判，合議庭指張、盧曾有協議，在張償還519萬餘元債務後，盧才須歸還股票，但債務至今未償，股票即無須歸還，據此駁回上訴，張淑晶敗訴確定。

張淑晶指控，盧女曾自願提供兩個證券帳戶供她買賣股票，並簽下授權書為憑，未料盧突然在2015年6月終止授權，不讓她交易股票，但帳戶內還有「勝華」股票25張及「中美晶」股票10張，市價約800多萬元，提告要求盧女返還。

盧女則說，2011年向銀行貸款519萬餘元，本想用來投資，但張女向她借了這筆錢以維持信貸額度，並表示會馬上歸還，未料1個月內卻把這筆錢盜領一空，等張還錢，她才會歸還股票。

雙方各說各話，合議庭調查發現，張淑晶的哥哥曾就此居中協調，兩人於2013年3月20日達成協議，張女在清償 519 萬餘元債務前，需將股票留置在盧女的帳戶內，待張將款項還清，盧再歸還股票，或選擇將股票變賣取償。

合議庭指出，張淑晶迄未清償 519 萬餘元債務完畢，盧女基於協議，所持有的股票並非不當得利，而張女因無法舉證協議不實，上訴無理由，因此駁回上訴，全案確定。

盧女稱被張淑晶告了至少10件官司，更曾當庭嗆張「個性暴躁易怒，凡人欠1分反報復10分」！