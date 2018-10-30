10/30 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（10月30日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：03、09、28、32、39、47，特別號：07。
49樂合彩：03、09、28、32、39、47。
雙贏彩：02、04、05、09、11、14、15、16、18、20、21、24。
今彩539：06、12、20、25、35。
39樂合彩：06、12、20、25、35。
3星彩：332。
4星彩：4314。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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大樂透：03、09、28、32、39、47，特別號：07。
49樂合彩：03、09、28、32、39、47。
雙贏彩：02、04、05、09、11、14、15、16、18、20、21、24。
今彩539：06、12、20、25、35。
39樂合彩：06、12、20、25、35。
3星彩：332。
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