10/30 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

2018-10-30 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕今天（10月30日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：03、09、28、32、39、47，特別號：07。

49樂合彩：03、09、28、32、39、47。

雙贏彩：02、04、05、09、11、14、15、16、18、20、21、24。

今彩539：06、12、20、25、35。

39樂合彩：06、12、20、25、35。

3星彩：332。

4星彩：4314。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

  • 大樂透、49樂合彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

    大樂透、49樂合彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

  • 雙贏彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

    雙贏彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

  • 今彩539、39樂合彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

    今彩539、39樂合彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

  • 3星彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

    3星彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

  • 4星彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

    4星彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）