檢調憲警破獲安毒工廠 憲兵指揮部「反客為主」發新聞搶功

調查局高雄市調查處主任連震宗召開破獲安毒工廠與槍械的破案記者會時，渾然不知憲兵指揮部也在台北發布憲兵支援破案新聞。（記者黃建華攝）

2018-10-30 20:41

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署指揮高雄市調查處、高市刑大與台南海巡隊等單位在高雄仁武殯儀館附近破獲一起安毒工廠，並起獲槍械，高雄市調處今天下午召開破案記者會，未料，高雄憲兵隊只是支援破案單位之一，憲兵指揮部卻在台北另行發布破案新聞，引發外界質疑喧賓奪主，高雄市調處人員私下則揶揄：「搶功搶成這樣，也太佩服他們了！」

高雄檢警調在高雄仁武區鄉間破獲一起安非他命製毒工廠，查出49歲李姓製毒師傅大肆蒐購感冒藥丸提煉安毒原料麻黃素製毒，並搜出2把制式手槍、子彈190發、海洛因100公克、安非他命105克及液態安毒成品、半成品共263公斤，成功阻截槍毒流入市面。

調查局高雄市調查處今天下午把查扣的毒品、製毒設備都搬到處裡，召開破案記者會，沒想到，高雄憲兵隊雖然也是支援破案單位之一，憲兵指揮部竟反客為主，在北部自行發布憲兵支援破獲槍毒新聞，並拿高雄市調處現場記者會的照片提供給北部記者，不知情者，還以為兩個單位都破獲安毒工廠。

高雄市調處人員事後獲悉憲兵指揮部也發布破案新聞的「搶功」行為，頗為錯愕，一位資深調查員就揶揄：「搶功搶得太兇了，實在太佩服他們了！」