通緝犯囂張違停遭警過肩摔 路人拍手叫好

警方將通緝犯壓制。（記者王宣晴翻攝）

2018-10-30 19:31

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重遶境活動日前險些發生肢體衝突，23歲的謝姓通緝犯及21歲的宋姓男子此時卻囂張違停在遶境隊伍對面，警方見狀上前勸導離開，不料謝、宋兩人態度囂張，與警方發生口角，員警強力執法，將兩人壓制在地，噴灑辣椒水，謝男受傷後大喊：「警察打人啊！」最後仍被警方帶回，訊後依妨害公務罪嫌送辦。

警方調查，有多項前科的謝男曾擔任過車手、涉嫌詐欺，更在與前女友分手後涉嫌侵占女友的筆電，日前因侵占案遭到通緝。本月21日，三重五華街某廟宇舉辦遶境活動，行經巷弄時因為速度緩慢，與後方土城的陣頭險些發生衝突，蒐證員警不敢輕忽，趕緊通知警力支援，加強戒備。

不料此時，謝男卻駕車載著宋男違停在遶境隊伍對面，警方上前勸離，沒想到謝男卻囂張拒絕，執意要違停，並與員警發生口角，警方將謝男過肩摔在地，並使用辣椒水壓制，謝男痛的向路人求救，大喊：「警察打人啊！」，但連路人也看不慣謝男囂張行徑，拍手叫好。

警方事後將謝、宋兩人帶回警局偵辦，但謝男控訴被警方毆打，手腳擦傷瘀青，警方訊後依妨害公務罪嫌將兩人送辦，並依法將謝男解送歸案。

相關影音