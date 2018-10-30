最慘小三！替已婚房仲生子又被騙走2100萬

41歲吳姓女子與32歲鍾姓已婚房仲談姐弟戀，還因此產下1女。（情境照）

2018-10-30 18:52

〔記者王定傳／新北報導〕41歲吳姓女子與32歲鍾姓已婚房仲談姐弟戀，還因此產下1女，甚至為愛沖昏頭，拿出2100萬，以為鍾男會替女兒購屋，不料卻是騙局，更慘的是，吳女事後還被元配控告妨害家庭，被判刑2個月，至於始作俑者鍾男也付出代價，他除了騙吳女錢財外，還被查出以投資房地產騙了3位民眾上千萬元，新北地院因此依詐欺罪判他4年徒刑。

據了解，32歲的鍾男從事房仲工作，與元配婚後育有2名子女，但他卻不安分，背著妻子與41歲的吳女偷情，導致吳女因此懷了身孕。

不料，鍾男卻編織謊言騙稱：「要與建商合作，為2人的小孩未來鋪路、置產」吳女相信愛人所言，陸續借款籌了2000萬，事後追查發現只是一場騙局，鍾男根本沒幫女兒購屋，反倒是元配名下多了一間房產。

吳女氣得不顧小三身分，於2017年4月帶著出生6月的女兒到鍾妻娘家，向鍾的岳母哭訴，希望鍾男還錢；鍾妻得知此事後，怒告鍾男與吳女妨害家庭，並於同年7月與丈夫離婚，後來對鍾男撤告，吳女則控告鍾男涉嫌詐欺。

檢方調查後依相姦罪起訴吳女，法院最後判她2個月徒刑，至於鍾男除了欺騙吳女外，還被查出以投資房地產、名鞋買賣等理由，詐騙邱姓、張姓及馮姓男子上千萬元，法院也依詐欺取財罪，判鍾4年徒刑。