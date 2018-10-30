慶富老董聲請停押獲准 加保金1億降為3200萬

2018-10-30 17:56

〔記者黃建華／高雄報導〕因詐貸案遭羈押的慶富造船集團78歲老董陳慶男，原本11月4日起又將延長羈押2個月，不過，陳慶男聲請具保停押，高雄地院考量陳慶男的健康因素，今裁定如追加交保金3200萬元具保，將准予停止羈押。

陳慶男可望在追加3200萬元保金（不含偵查中的保釋金800萬元）後，停止羈押，但限制住居，每日需向前鎮警分局復興派出所報到。

慶富董事長陳慶男被控涉嫌詐貸63億元案，原本在檢方偵查時坦承犯行，獲以800萬元交保，但今年6月4日，高雄地院發現同案被告陳偉志（陳慶男之子）早於5月間棄保潛逃境外，且陳慶男在法院審理時改口否認犯行，法院擔心陳慶男也會棄保潛逃，將陳慶男裁定追加保釋金為1億元，陳因籌不出鉅額保金而遭裁定羈押迄今。

高雄地院指出，因本案第一次延長羈押期間即將於11月3日屆滿，雄院10月26日進行延押訊問程序庭時，陳慶男雖仍矢口否認涉犯行，但自稱其年近78歲高齡，身體狀況不佳，並無逃亡之虞，因其名下之不動產、銀行帳戶等財產均被查扣、查封，原持有之股票亦因設質而出售，用以清償積欠銀行或票券公司之債務，故其目前之資產狀況，實無法提出1億元之保證金。

陳慶男並向庭上表示，他的配偶陳盧昭霞擬向他人借款充作保證金（目前已可盡力籌得 3000萬元），希望法院能降低保證金額度。

高雄地院考量羈押係嚴重干預人身自由之強制處分，且被告陳慶男近78歲之高齡，已屬年老體衰，並罹患老年人常見之病症，羈押對其身體健康之影響，顯然大於一般成年人，權衡之下，現階段如令其追加相當之保證金而停止羈押，除可避免剝奪其之醫療選擇權以維護其身體健康外，更能確保其將來不至輕易棄保逃匿，而能遵期到庭就審，反而有利於法院後續審判程序之順利進行。

高雄地院因此裁准，如陳慶男能追加3200萬元保金，准予停止羈押，但限制住居，須每日向住家附近的前鎮警分局復興派出所報到。