五股大爆炸二審仍要連帶賠償 桃市消防局將上訴

2018-10-30 19:49

［記者鄭淑婷／桃園報導］發生於2011年4月22日的新北市五股區「新興堂金紙鋪」大爆炸，造成造成4死38傷及民宅受損，一審判決桃園市消防局須與釀禍的萬達煙火公司連帶賠償1727萬餘元，二審高等法院仍認定桃園市消防局未依法檢查、清點、沒入煙火，怠於執行職務，酌減金額後改判須連帶賠償1053萬多元；消防局指出，收到高等法院判決書後，將與委任律師研商上訴事宜。

對於二審判決結果，桃園市消防局回應，此案發生原因是「新興堂金紙鋪」與萬達間私下買賣專業爆竹煙火，依據「爆竹煙火管理條例」第16條第3項規定「應於運出儲存地點前，將相關資料報請當地與臨時儲存場所及施放地點所在地之直轄市、縣（市）主管機關備查後，始得運出儲存地點」，但萬達未依規定向新北市政府及原桃園縣政府報備、違規在先，私自從工廠將爆竹煙火運出，抵達香鋪後因搬運不慎引爆。

消防局指出，萬達工廠曾於2011年4月1日發生爆炸，當時便依「爆竹煙火管理條例」第6條規定，給予最嚴厲的廢止製造許可處分，並要求萬達依法處理合法的既存爆竹煙火成品與半成品，但萬達並未依規定處理，私下將爆竹煙火運出販售，因而釀成事故。

消防局指出，收到高等法院判決書後，將與委任律師研商上訴事宜。