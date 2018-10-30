又見感冒藥煉安毒 製毒工廠藏仁武鄉間被抄

調查局高雄市調查處鳳山站主任連震宗指出，檢警調在高雄仁武區鄉間破獲安非他命製毒工廠，查出49歲李姓製毒師傅大肆蒐購感冒藥丸提煉安毒原料麻黃素製毒，並搜出2把制式手槍、子彈190發、海洛因100公克、安非他命105克及液態安毒成品、半成品共263公斤，成功阻截槍毒流入市面。（記者黃建華攝）

2018-10-30 19:36

〔記者黃建華／高雄報導〕以感冒藥煉製安毒手法又死灰復燃！檢警調在高雄仁武區鄉間破獲安非他命製毒工廠，查出49歲李姓製毒師傅大肆蒐購感冒藥丸提煉安毒原料麻黃素製毒，並搜出2把制式手槍、子彈190發、海洛因100公克、安非他命105克及液態安毒成品、半成品共263公斤，成功阻截槍毒流入市面。

調查局高雄市調查處主任連震宗今天指出，檢調是在上月接獲情資，查出李男除隨身攜帶槍械外，並在高雄仁武、大社地區設置製毒工廠，打算藉選舉期間警調人力不足之際大量製毒，並且已在台灣北中南等地大肆蒐購數量龐大的感冒藥丸，用來提煉安毒原料麻黃素，因此報請高雄地檢署指揮偵辦。

調查局高雄市調查處機動工作站副主任湯玉峯說，早期因安非他命原料麻黃素來源受管制，許多製毒師傅靈機一動，利用感冒藥丸提煉麻黃素來煉製安非他命，食藥署注意到此情形後下令嚴格管制，不但一般藥房不能賣罐裝1000顆的錠劑，一般民眾也只能購買膠囊狀且限制數量的感冒藥，後來就較少查獲以此方式製毒；不過，近年因管制漸趨鬆散，蒐集大量感冒藥製毒的手法又死灰復燃。

本案李嫌就是在全國北、中、南的藥房大肆蒐購感冒藥丸，集中到一定數量再整批運進工廠提煉。

檢調查出，李男為躲避司法單位追緝到處流竄、居無定所，甚至每天變換投宿的汽車旅館，導致專案小組難以掌控其確定行蹤，後來檢警調發現李嫌有一名親密女友，多次在深夜3、4點盛裝駕車從臺南南下高雄，並獨自進入高雄市仁武區第2殯儀館旁一處偏僻鐵皮廠房，專案小組為靠近偵查廠房，屢次喬裝晨跑及溜狗民眾貼近觀察，發現李嫌的灰色賓士車就藏放廠房內，才確認該廠房就是李嫌製毒場所，上周報請高雄地檢署檢察官董秀菁指揮搜索，一舉破獲該製毒工廠並逮捕李男，當場查扣大批槍械子彈、毒品、製毒原料及機具等。

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