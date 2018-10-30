女子買肉包踩空水溝蓋骨折 和美公所未施工仍要賠33萬

2018-10-30 17:32

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化陳姓女子到和美鎮某肉包店買肉包，購買後轉頭走下店家前階梯，不慎踩空店門前施工中、鋪設不平的水溝蓋，造成右腳脫臼骨折，因此無法工作，要求國賠68萬，但和美鎮公所叫屈，是店家私自動工根本沒施工。彰化法院認為，和美鎮公所未做好公共設施監督管理責任，難辭其咎，判賠醫藥費與工作損失等共33萬，全案可上訴。

判決指出，2015年8月間，和美鎮彰和路三段某鮮肉包店附近人行道施工，施工期間肉包店前一處水溝蓋遭撬起，僅以一塊無法完全覆蓋水溝窟窿的鐵片舖設，陳女購買肉包離去時不慎踩入窟窿跌倒，導致右腳踝脫臼併遠端脛腓骨骨折，需進行開放性鋼釘鋼板手術治療，手術後仍有長時間無法自由行走，陳女復健不順，隔年3月被診斷需進行多次重建手術，因而失業，頓失經濟基礎，她身心俱疲向和美鎮公所請求賠償。

陳女主張，人行道施工時未善加修補或放置警示標誌明顯有管理過失，她請人到場拍照蒐證，但事發不到10天就有人前來緊急施工，將原窟窿填平，顯見公所自知理虧，要求國賠68萬4565元。

和美鎮公所主張，事發當時當月並未在肉包店附近人行道施工，是肉包店地勢高，業者自行在路面舖設2層階梯，未設緩降坡，若消費者不注意，或是女性穿高跟鞋舊容易踩空受傷，認為陳女是自行跌倒才受傷。

法院調查，該路面已有破損，水溝蓋與周圍水泥有鬆動情形，不排除產生孔隙或破洞可能，因此在所方發包動工前，由人民（肉包店業者）自力救濟鋪設暫時性鐵板，才能方便臨時通行，但該鐵板易滑動，公所卻沒即時修補，還未設警告標誌，難辭其咎，判賠40多萬，扣除肉包業者已付7萬多元，公所須賠33萬多元，全案可上訴。