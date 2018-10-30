成大女研究生遭勒斃 高大成：凶嫌可能愛慕她

涉嫌殺害成大教育研究所陳姓女研究生的男清潔工林榮富（戴帽者）。（記者王俊忠攝）

2018-10-30 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕成大陳姓女研究生28日在校園遭殺害，涉嫌下毒手的42歲清潔工林榮富被逮後供稱是借錢不成一時衝動殺人，但今天家屬表示陳女根本不認識林男，痛批林男借錢不成才殺人的說法是脫罪之詞。對此，知名法醫高大成認為，凶嫌引誘死者下樓，再到諮商室向她借錢，「可能對她有愛慕之情」。

陳姓女研究生，28日晚間近9點被同學發現陳屍趴在社科院2樓諮詢室沙發椅下，嘴裡被塞進抹布、脖子有掐壓痕跡，疑遭人活活勒死，檢警則在隔天清晨6點許在台南仁德區將涉有重嫌的林榮富逮捕。

林男雖供稱是借錢不成一時衝動殺人，但被警方查出他16年前曾以類似手法犯下妨害性自主前科，當年被害女子裝昏逃過一劫，因此懷疑他故伎重施。陳女家屬今表示陳女根本不認識林男，強調2人間不可能有金錢借貸關係，痛批林男借錢不成才殺人的說法，分明是脫罪之詞。

據《三立新聞網》報導，高大成評估此案表示，林男犯如果真的要借錢，根本不用繞一大圈到諮商室去借，當場借錢就好了，何必引誘陳女下樓到諮商室去，「說借錢不成失控殺人，我是不太相信啦」。高大成認為，林男對陳女有一定的好感，可能從以前就對陳女有愛慕之情。

針對嫌犯將屍體壓在沙發底下，並把陳女桃紅色的夾腳拖給丟棄，民俗專家廖大乙則研判，林男可能是聽信網路謠言，認為把屍體壓在沙發底下能鎮住魂魄，把鞋子丟棄則是要讓死者無法找他報仇。