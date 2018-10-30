北市公園驚現「毛孩殺手」 7狗誤食毒餌3喪命

中毒的狗狗「benny」。（翻攝臉書）

2018-10-30 16:46

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖區樂活公園驚現「毛孩殺手」！近日不少飼主帶著毛小孩到公園遛狗後，誤食毒餌產生中毒狀況，回家後不斷嘔吐抽搐，目前已知有7隻狗狗遭到毒害，3隻已經不幸喪命，附近的飼主與動保處搜索公園找到毒餌，目前已經通知警方，動保處人員也將毒餌帶回化驗。

一名賴姓飼主指出，平時都會帶著自己的一隻奶油臘腸狗「雪碧」，及黑色米克斯「可樂」到樂活公園遛狗，已經養了兩年多，本月21日一樣到公園遛狗後，回家就發現兩隻狗狗開始嘔吐及抽搐，吐出來嘔吐物竟是帶著藍綠色的肉塊，儘管賴男緊急前往動物醫院急救，「雪碧」仍然在5天後不治，「可樂」則還在住院治療，瘦得只剩皮包骨。

另外一位網友飼養的狗狗「benny」，同樣也是在樂活公園遛完狗後，上吐下瀉，帶去醫院急救後，發現吐出來綠色異物，醫生表示，很有可能是誤食毒物，據網友互相通報，附近已經有7隻狗狗中毒，3隻狗狗喪命，還有網友說，有看過一名短頭髮的中年男子在附近撒不明粉末。

網友與動保處人員，昨日前往樂活公園搜索，在多處草叢裡發現肉塊及水煮蛋，上頭沾有藍綠色不明物品，疑似就是毒餌，於是前往轄區康樂派出所報警，警方指出，目前監視器上未發現可疑人物，將會持續調閱並加強週邊巡邏，網友也留言表示，「希望附近店家設有監視器可以幫幫忙，一起找出這個極惡王八蛋！！」