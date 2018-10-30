逃過追訴期！惡繼父被控性侵且逼女賣淫 獲判無罪

2018-10-30 16:52

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名女子25年前控訴，慘遭繼父性侵，並遭繼父和母親狼狽為奸，推落火坑賣淫染上性病，1993年7月22日，當時年僅16歲的被害女子逃出向生父求救，全案才曝光，不過，涉案繼父去年12月才被緝獲，母親則在逃通緝中，追訴期早在2017年7月24日已過，高雄地院一審近日宣判，涉案繼父因證據不足獲判無罪，另被控性侵另一名女子和妨害自由部分也免訴。

判決指出，被告A男，被控在25年前，1992年7月間，多次性侵老婆B女和前夫所生女兒阿美（化名，目前41歲）。

夫妻倆涉嫌將當時年僅16歲的阿美引誘拘禁在高雄市三民區住處，以電線綑綁手腳等強暴手段，使阿美不能抗拒後，任由繼父A男姦淫，平均2 、3天1次，還由母親負責與各飯店連絡，由繼父A男開車將阿美載送至各飯店賣淫，每次交易所得約新台幣1500 元至2000元不等，均由母親拿取後與被告A男共同花用；直到1993年7月22日4時許，阿美趁繼父與母親外出時，打電話向生父求救，再由生父報警救出。

案發後，涉案繼父與被害女子的母親潛逃，其中，繼父直到去年12月才落網，母親則通緝中。

檢方因此將A男依刑法意圖營利、意圖使被誘人為姦淫之加重略誘罪及修正前刑法第221 條第1項之強姦罪嫌起訴。

檢方並指控A男另涉嫌性侵D女，不過，高雄地院審理，認為事隔多年，檢方指控涉案男子性侵被害女子的事證不足，包括阿美當年染上性病，也無法證明是因被性侵或性交易才得到，且相關犯行已超過法定2017年7月24日的法定追訴期，故判涉案男子無罪，其餘被控性侵D女與妨害自由等均免訴。全案可上訴。