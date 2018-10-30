內湖樂活公園傳狗狗誤食毒餌已2死！ 又1例吃到巴拉刈

台北市內湖樂活公園傳出多起狗狗誤食毒餌事件，通報動保處共有5起，目前已釀2死。（資料照）

2018-10-30 15:53

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市內湖樂活公園傳出多起狗狗誤食毒餌事件，通報動保處共有5起，目前已釀2死，引起附近飼主人心惶惶，台北市動物保護處動物救援隊長吳晉安表示，雖然沒證據顯示有人故意放毒餌，但種種跡象看來，人為可能性較大，目前現場已全面清掃，也將持續追查。

台北市內湖樂活公園發生多起狗狗誤食毒餌，症狀幾乎一致，皆有嘔吐、抽蓄等狀況，吳晉安指出，上週日接到2名不同民眾報案，分別在本月21、26日帶狗在公園散步後，狗不曉得吃到什麼東西導致劇烈嘔吐，初步調查發現，兩隻狗吐出來都是同樣的東西，皆為藍綠色物質。

吳晉安表示，2位民眾的狗狗在送醫幾天後皆不治死亡，遺體已火化，醫院也處理掉狗狗吐出的物質。不過今上午又接到一起相同案例，且該飼主有將狗誤食的東西保留，目前已將該物送檢，據推測疑為劇毒除草劑巴拉刈。

吳晉安坦言，該處完全沒監視器，雖然沒證據顯示有人故意放毒餌，但依照種種跡象看來，人為可能性大，只是尚未掌握到證據。

至於接下來如何處理？吳晉安說，將派員宣導飼主帶狗散步需繫鍊繩，目前也已和警局配合，全力追查該案，若是人為，將依動保法第25條處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上至200萬元以下罰金。