談判當事者還沒到 助陣少年竟先砍人被逮

2018-10-30 15:28

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市五股某工廠發生砍殺案，17歲的廖姓少年聽聞朋友被工廠員工嗆聲，竟與7名男子持刀械在工廠外頭叫囂，2名陳姓員工不明所以，走出工廠詢問，卻與對方互嗆了起來，廖少抓起西瓜刀跟酒瓶攻擊，造成2名陳男肩膀、頭部受傷，警方獲報趕抵，將滋事群眾帶回，訊後依殺人未遂將廖少送辦，另外7男則依社維法送辦。

警方調查，廖少的朋友小錫對工廠女員工的閨蜜一見鐘情，苦追不捨，但屢遭打槍，日前小錫再度來到工廠，想對心儀女子告白，卻遭到工廠員工阿愷阻饒，要求他不要再前往騷擾，雙方在工廠外發生口角，小錫越想越氣，要求阿愷出面談判，並要求阿愷拿20萬和解加上擺一桌請客賠罪。

昨晚深夜，小錫撂來廖少及7名男子，準備到工廠跟阿愷拿和解金，沒想到，廖少等人到場時卻沒看到小錫，但受人之託，廖少等人還是抓著刀械，在工廠外嗆聲，要阿愷出面，交錢和解，工廠內的2名陳姓員工聞聲，走出工廠查看，並告知阿愷不在工廠內，雙方卻槓上，在工廠外互嗆。

廖少一氣之下，竟持西瓜刀揮舞砍殺，導致陳男肩膀8公分的刀傷，再持酒瓶朝另外一名陳男頭部猛砸，現場一陣大亂鬥，警方獲報派出快打警力前往，迅速控制現場，趕緊協助2名受傷的陳男送醫，所幸2人急救後暫無生命危險。

警方隨後將廖少等人帶回警局偵辦，釐清案情，發現雙方跟追求糾紛並無關係，訊後將廖少依殺人未遂罪嫌送辦，另外7男則依社維法送辦，並持續通知小錫、阿愷到案，確認此起鬥毆案是否有其它隱情。