多虧書包出現...「40歲」水流屍證實是13歲少年！

雲林日前發現一具水流屍，原本法醫揣測死者年約40歲，就因為這只關鍵書包，警方確認死者是13歲林姓少年。（記者黃淑莉翻攝）

2018-10-30 14:58

［記者黃淑莉／雲林報導］上月24日雲林、嘉義交界的善褚橋下發現一具水流屍，檢警相驗從外觀推測死者年約40歲男性，斗南分局大埤分駐所員警清查警政失蹤人口系統無所獲，卻因員警「雞婆」及連串的「巧合」發現死者原來是失蹤多日的13歲林姓少年。

上月24日中秋節下午3點多，大埤分駐所接獲嘉義縣警方通報，指善褚橋下打撈起一具男性水流屍，員警獲報前處理，由於男子身上沒有證件，員警沿著河堤也沒找到線索。

男子身體浮腫且多處被蟲啃蝕、腐爛，25日檢警相驗，法醫從外觀及前額禿項推測死者年約40歲，警方依其身上穿著、身高及外型特徵，發布協尋家屬，也在警政失蹤人口查尋系統中查詢，找到一位特徵符合對象，前往男子住家確認前一小時男子已自行返家。

26日一大早，有一名男子提著一個嘉義縣某國中的書包到大埤分駐所，男子稱，因好奇跑到發現水流屍附近地查看，在離約3公里遠國道一號橋下發現書包。

警方從書包內的書本上的名字，打電話到學校查詢，連絡不到人之際，所長陳文智走進辦公室看到書包內課本上的姓名，想起是前幾天家屬報失蹤的林姓少年。

「13歲跟40歲差很多！」員警心中懷疑死者會不會是林生，但年齡差距實在太大，副所長廖富進坐立難安，找所長陳文智一起到發現書包處附近搜尋，又發現林生的腳踏車、餐具袋及手機，因此請林生的家屬到所裡看照片指認。

林生的哥哥看到死者穿的T恤就說這件是他的衣服，阿嬤也認出短褲與林生失蹤前穿的一樣，上週DNA檢驗結果確定死者就是林姓少年。

林姓少年不喜歡讀書，常翹課跑到溪邊戲水、抓魚，據了解，少年的阿嬤曾警告他不要到發生意外的溪流附近玩水，很感謝員警細心讓孫子能回家。