現場合解、事後反悔 車禍糾紛私下和解惹風波

2018-10-30 14:17

〔記者歐素美／台中報導〕台中市朱姓男子日前深夜騎車停等紅燈時，遭後方尤姓男子駕車撞上，朱男今天在台中市議員候選人林義偉陪同下召開記者會，指控尤男當時坦承酒駕，因有意參選市議員，要求他不要報警，允諾全額理賠修車費，事後卻嫌修車5萬元金額太高而不賠，甚至神隱，致其求償無門；尤男則回應表示，不是不賠，而是朱男獅子大開口意圖敲詐，雙方談不攏，目前全案已六台中市五分局辦理，一切交由警方等裁決。

朱男表示，9月11日深夜11時多，他騎車行經旱溪東路與松竹路口，停等紅燈時遭後方尤姓男子駕車追撞，尤男當下坦承自己酒駕，因將參選市議員，懇求他不要報警，並稱會完全負責賠償，他因未受傷，心想對方要理賠才未報警。

不料，事後他將機車修理費估價單約5萬多元，提供給尤男，尤男卻認為價格過高，要求其到尤男指定的店家重新估價，結果，第二次估價4萬多元，尤男仍不願賠償，甚至不再與他溝通，手機也不接，形同神隱，讓他求償無門；林義偉呼籲民眾一旦發生交通事故，絕對要在第一時間報警處理，以免對方事後「耍賴」。

尤男強調自己並未酒駕，也不是「假和解、真肇逃」，因朱男的機車已騎3年多，只是小碰撞，機車修理費用只要1萬8千元，但朱男卻每樣都要換、都要修，疑獅子大開口，有意敲詐，雙方才談不攏，目前全案已在台中市第五警分局辦理，他也會向警方說明。

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