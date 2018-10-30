通緝犯擄人毆打丟包 欲搭台華輪離境遭警方攔截

警方與安檢人員在台華輪，攔截想要搭船離境的通緝犯。（記者劉禹慶攝）

2018-10-30 13:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕因槍砲案件遭到通緝的許姓嫌疑人，仍不知安分，昨日下午還夥同小弟，前往被害人家中擄人，外出毆打後丟包在湖西某廟前，由計程車送往醫院救治，今日欲搭上午台華輪離境躲藏，被事先得知線報的馬公警分局埋伏逮捕。

警方調查指出，許姓嫌疑人因涉及槍砲案件，遭法院判刑4年定讞，原在10月就應入監執行，但卻屢傳不到，因此在10月24日發布通緝，許卻未因通緝較為安分，反而因在通訊軟體上與人嗆聲，許不滿對方口吻及態度，竟夥同小弟，駕駛自用宏達白色轎車，前往被害人家中押人。

許姓嫌疑人與小弟，將被害人押上車後，載往湖西將被害人毆打成傷，並丟包在湖西某廟前，經被害人叫計程車送往醫院救治，所幸無生命危險，被害人家屬向警方報案協尋，在醫院發現受傷的被害人，並證實為許姓嫌疑人涉案，初步研判許可能潛逃出境，因此在機場、港口埋伏。

今日上午9時，警方發現許嫌駕駛自用白色轎車，欲搭乘台華輪碼頭離境，因此與安檢人員、港警一擁而上將許嫌制伏帶回，並在犯嫌所使用車輛上查獲一粒眠3顆及些微毒品粉末，全案刻正偵辦中。根據了解許嫌雖犯下多起暴力事件，但被害人都未提告，此次擄人毆打案件，被害人也不願提出告訴，但許先前槍砲通緝案件，還是必須入監服刑4年。