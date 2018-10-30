探親卻遺失錢包 員警與警友站伸援

劉男一家人待在宮廟休息，被巡邏警員發現（記者吳昇儒翻攝）

2018-10-30 13:34

〔記者吳昇儒／基隆報導〕高雄一名劉姓男子28日與妻女搭車北上探親，卻不小心遺失錢包，沒錢返家及吃飯，只好暫時待在基隆市某宮廟內，被巡邏警員發現。員警詢問後，發現劉男困境，立刻將人帶回派出所安歇。

碰巧警友站長在所內，當場致贈慰問金關懷，員警也協助向市府申請川資救助，讓劉男能順利返家，當場夫妻2人哭紅雙眼，感謝警方幫忙。

基隆市警察局第四分局安樂派出所所長羅軒偉、警員劉育靜於29日19時30分執行巡邏勤務時，發現安樂區樂利三街某宮廟內，有一對夫妻抱著3個月大的女嬰相依偎在椅子上，便趨前關心。

詢問後得知，24歲劉男北上探親，到台北市某夜市遊玩時，皮夾遺失，身上錢財所剩無幾，想到基隆有朋友，就跑到基隆來求援，卻沒想到抵達時，朋友早已搬家失聯，只好先待在附近的宮廟休息，再想辦法。

劉男並向員警表示他跟妻子已一整天沒錢吃飯了，所幸行李內有攜帶奶粉泡給女兒喝，員警立即將劉男一家人帶回派出所，恰巧安樂警友站站長計豫民正在所內，聽聞劉男的情況後，先給予慰問金關懷，警員也幫劉男申請到川資費，讓他們能夠順利返回高雄。