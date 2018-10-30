成大女研究生命案》家屬指女兒不認識凶嫌、不可能借錢

陳姓女研究生父親（左後一）哀傷進入南市殯葬所相驗中心了解愛女遺體解剖情形。（記者王俊忠攝）

2018-10-30 13:30

〔記者王俊忠／台南報導〕成功大學陳姓女研究生遭掐死命案，今天上午，檢警會同法醫在南市殯葬所解剖陳女遺體。據前往慰問陳女家屬的公益團體人員表示，陳女家屬情緒很激動、一直哭，看了實在不忍心，家屬還說陳女根本不認識凶嫌男清潔工，兩人之間不可能有金錢借貸關係，直批清潔工說借錢不成才殺人、分明是為自己開罪的說詞。

犯罪被害人保護協會台南分會主委龔甫青、委員孫碧芳說，今天是先送犯保協會5千元慰問金給陳女家屬，因為陳女家屬對後續法律訴訟程序並不了解，犯保協會會提供律師諮詢、法律扶助等服務給家屬，同時會為家屬申請被害人補償金。此案會移轉給陳女父母居住地的高雄犯保協會持續協助受害人家屬。

今天上午近9點時，陳女父母與女性家屬低調到南市殯葬所相驗中心等待檢警解剖陳女遺體，有電視台女記者欲趨前詢問陳女父親，但被一位女家屬揮手架開、大喊「不要問了！」記者只好說不好意思及退開。

台南地檢署中午表示，陳女遺體解剖完成，其頸部有指印痕，頸部肌肉、頸動脈、氣管後方都有壓迫出血，確切死亡原因，需待解剖鑑定報告出爐才能認定。今天對遺體採樣的血液、尿液、胃內容物、下體等檢體，連同昨天相驗時採樣的下體檢體，都會由法醫研究所進一步化驗鑑定，以查明女研究生有無遭受性侵或其他侵害犯罪情事。