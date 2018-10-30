兆豐銀張姓女理專 8年盜領客戶6千多萬元

2018-10-30 13:17

［記者楊政郡／台中報導］兆豐銀行豐原分行理財專員張貞勤，利用多名客戶對她長期的信任，竟私下保有客戶已蓋章之空白取款條，未經客戶同意挪用存款或匯款交易，來為自己投資股票、地下期貨、私人借款等原因填補缺口，從2011年4月至2018年6月，8年間盜領挪用14名客戶6470萬餘元，台中地檢署依銀行法背信罪、洗錢等罪起訴。

檢察官調查指出，張貞勤是兆豐銀行豐原分行理財專員，卻因自己投資股票、私人借款、地下期貨等虧損嚴重，利用長期客戶的信任，盜蓋客戶印章在空白取款條，不時挪用客戶存款，填補她個人資金缺口，以挖東牆補西牆方式，以為天衣無縫。

總計從2011年4月至2018年6月間，有14名客戶的存款資金被她提領及提補，被她盜領或轉帳匯出，總計不法盜領達6470萬餘元，此案是因林姓客戶自己發現存款數目有問題，報由兆豐銀行內部核查發現，才發現這隻大老鼠。

張女到案後坦承不諱，多名證人及被害人到庭作證，檢察官請求從重依銀行法背信罪、洗錢防制法等罪處刑。

兆豐銀行表示，此案是由該行主動通報相關主管機關，且已移送檢調單位查辦，並報請保險公司出險，粗估損失不大。本案係屬獨立個案，兆豐銀行對張姓行員已立即予以停職處分，並採取相關之法律及保全措施。兆豐銀行表示將對內部相關作業再深入檢討改進，以杜絕類似情形發生。