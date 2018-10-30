遺失的墜鍊竟出現在銀樓販售 竟是熟人下的手

2018-10-30 13:10

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子魏家和前年4月與湯姓友人相約到小吃店內飲酒，魏男見對方醉到不醒人事，將她的白金墜鍊及戒指通通拔下來偷走，再拿到附近的銀樓變賣。湯女路過該銀樓時，意外看見自己的墜子，報警處理，揪出魏男就是竊賊，另也查出魏男販賣存摺供詐騙集團使用，一併將他移送法辦。基隆地方法院判處魏男有期徒刑5個月，得易科罰金。

檢警調查，前年4月9日中午，魏男與湯姓友人跑到某小吃店飲酒消費，發現對方脖子上戴有白金項鍊，手上還有兩個鑽戒，等湯某醉倒後，就趁機將首飾拔下，拿到友人父親李銘華開設的銀樓變賣2萬7千元。李男將白金項鍊燒熔另外處理，玉珮墬飾與鑽戒則擺放在店內販售。

去年3月湯女經過銀樓時，看見自己的鑽戒及玉珮墜飾擺在展示櫃內，假意購買，跟老闆借來檢視後，確認是自己遺失的物品，報警處理。

警方調查時，也發現魏男除了涉及販賣存簿給詐騙集團使用，一併將他移送法辦。

李男則向法官辯稱，因為魏男是兒子的朋友，他說是與前女友分手後取回的飾品，想要變賣，才會收受，感覺他是好孩子，才沒有讓他簽買入登記。質疑魏男是要討2千元未果，才會誣賴自己。

魏男則直接跟法官表示，當時詢問李男是否願意收一批贓物，對方表示說可以，所以將得手的首飾拿去他那邊變賣，有跟他說這批物品不乾淨，李男就說那不要寫單子了。

基隆地方法院審理後，認定魏男觸犯竊盜、詐欺取財罪，判處他5個月徒刑，得易科罰金15萬元；另李男觸犯收受贓物罪，判處拘役40天，得易科罰金4萬元。