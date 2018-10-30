OL引誘男友「養我比較好」 女大學生反擊挨告被判刑

2018-10-30 12:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕就讀大學三年級的女學生，見OL（上班女郎）洪姓女子，在臉書上搭訕她的男友「養我比較好、我也不花你的錢」，她認為洪女故意破壞她與男友情感，並用曖昧引誘搭訕她的男友，於臉書回擊「妳這麼想要被人養」、「不要找我男友」，不料，洪女卻控告女大學生公然侮辱罪，女大學生雖答辯說，她是基於洪女嚴重惡意侵擾到她的感情利益，才善意規勸洪女，但法官卻認為，「被人養」是暗指當職業情婦或二奶，依公然侮辱罪判處罰金6000元確定。

判決書指出，姓氏歐陽的女大學生，去年6月見蕭姓男友的臉書，有上班族洪姓女子留言，「哈哈，夢想偉士牌，復古車，好貴威 」、「你幫我出」、「養我比較好，我也不花你的錢」、「買一台車我載你環遊世界」等語，她自認洪女曖昧引誘搭訕其男友，遂於洪女的臉書回擊「姐姐妳好，妳這麼想要被人養，這麼想要偉士牌機車，可以麻煩妳找妳男友，不要找我男友嗎，妳的環遊世界讓我很困擾」。

洪女認為「妳這麼想要被人養」，侮辱她的人格尊嚴，怒告女大學生妨害名譽，南投地院審理時，女大學生答辯說，這句話的意思，應以整句判斷，不能以單句定罪，她不是寫「包養」，她寫的「被人養」，是指被人照顧或撫育，目的是勸告已有男友的洪女，「不要找我的男朋友」，女大學生強調，洪女侵犯她的感情利益，她是善意規勸洪女應回歸正常社會風化道德，希望洪女勿再侵擾她的正常男女感情利益，此為「自衛性言語表達」，無誹謗之意。

南投地院卻認為，洪女雖對蕭男提及「養我比較好」，這是自貶的言詞，女大學生截取洪女自貶言詞，「不當引用並再添加其他言詞」，足以讓洪女名譽貶損，依公然侮辱罪判處罰金6000元。

女大學生上訴二審，並指洪女的行為，嚴重惡意侵擾到她的感情利益，讓她感受相當困擾，而有自衛性質的言語表達，洪女行為可受公評，台中高分院卻認為，「養」含有「包養」意涵，是一種變相的性交易，常被稱為職業情婦或職業二奶，已貶損洪女名譽，維持原審判決，全案確定。