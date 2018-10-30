設局洗劫安毒買家90萬 2男強盜罪起訴

2018-10-30 12:16

〔記者黃建華／高雄報導〕一名林姓男子去年10月16日凌晨在高雄三民區熱河二街一家汽車旅館遭人分持刀、槍洗劫現金90萬元，警方獲報，查出是王姓、郝姓男子謊稱有1公斤安毒要賣90萬元，透過不知情的侯姓友人釣出買家林男，趁機洗劫，檢方偵結將2人依強盜罪嫌起訴，另有2身分不詳犯嫌在逃。

檢方起訴指出，王姓、郝姓2嫌與另兩名不詳身分犯嫌，去年10月間透過不知情的侯姓友人對外謊稱，有1公斤安毒要賣90萬元，尋找買家，林姓男子信以為真，雙方敲定同年10月16日凌晨在三民區熱河二街某汽車旅館開房間交易。

王嫌先開車進入汽車旅館房間等候接應，侯男於當天凌晨2點30分開車載林姓買家進入房間，在房內埋伏的郝嫌則與另2名身分不詳的嫌犯分持玩具槍、長刀喝令林姓被害人蹲下，致其不敢抗拒，再取走林男背包內的現金90萬元、iphone 6手機等財物，隨即逃出搭計程車到不詳地點和王嫌會合，將搶得的錢分5萬元給王嫌。案經林姓被害人向三民警一分局報案，全案才曝光。

檢方偵查時，郝嫌坦承以安毒要賣為餌，強盜林嫌，王嫌則否認涉案，辯稱當天是侯男要跟他買權利車才去汽車旅館。

不過，侯男則證稱他是跟郝嫌聯絡要買安非他命，才去汽車旅館，現場並有看到郝嫌的臉，沒有要跟誰買權利車。

檢方偵結，將王、郝2嫌依強盜罪嫌起訴。