販售過期冷凍水產 珍昌負責人判4年6月

無良廠商將逾期多年台灣白蝦等生鮮冷凍食品，以割除舊有產品紙箱上之有效日期，或更換紙箱方式販售牟取暴利。 （資料照）

2018-10-30 12:02

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市珍昌冷凍食品公司被控偽造效期標籤，販售過期冷凍水產，案經高雄高分院上午審結宣判，依違反衛生食品法、詐欺取財等罪，判處負責人陳清鏗、陳建霖父子等多人，有期判刑1年2月至4年6月不等徒刑，量刑與原審相差不多。

被告判刑如下：珍昌公司處罰金300萬元、負責人陳清鏗處徒刑4年6月、併科罰金140萬元﹔鮮到家公司處罰金150萬元、負責人陳進旺處徒刑3年6月、併科罰金65萬元﹔陳建霖處徒刑2年、併科罰金40萬元、緩刑5年、捐國庫55萬﹔珍昌公司副課長翁姿蕙處徒刑1年2月、緩刑3年、捐國庫10萬元。

據了解，珍昌冷凍食品向越南等國進口大量魚、白蝦、蟹、火鍋料等冷凍食品囤積，自2014年間起，由員工將逾期的產品更換未標示製造有效日期的新紙箱，或藉網路零售水產公司辦公室內，將逾期的冷凍食品，以打標機偽造新標籤，重新包裝再換貼偽造有效日期後，以正常市價對外販售給全台20多家中盤商，再轉售消費者。

鮮到家公司負責人林進旺，本身也是珍昌公司協理，並向珍昌公司進貨過期冰凍產品販售，2家公司共獲利148萬元。