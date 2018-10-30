帥警好言相勸軟化毒蟲心 痛哭流涕主動交出毒品

2018-10-30 11:48

［記者楊政郡／台中報導］台中市警察局繼中所員警在台中公園巡邏，一男子看到警察轉頭就跑，員警林仁平快步追上去要求盤查，王男看到長相斯文、高大俊俏的年輕員警，且聲音親切探詢，竟然不想跑了，卸下心防，主動交出安毒及吸食器，哽咽的說林員的樣子讓他想起親人，對自己沉溺吸毒十分後悔，願意接受法辦，警方依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

第一分局繼中派出所巡佐李建文、警員林仁平，28日晚間執行查緝槍毒專案，巡邏經台中公園平等街時，見一名男子突然躲進騎樓，李員隨後追上去，男子轉身就跑，但被林員擋住去路。

林員耐心地向該男探詢，該男與林員雙目對視，放棄逃跑，先是哽咽，後來還掉下男兒淚，自知無法避諱，從口袋主動交出安毒粉末0.45公克及吸食器等。

經調查王男（32歲）有毒品前科，他哽咽地說，自己原從事製茶事業，但買氣不佳經濟壓力龐大，一次在網路聊天室意外發現有人兜售毒品，基於想抒發壓力及好奇心，便購買使用，不料卻上癮，非常後悔染毒。

而他看到警察就想逃跑，但看到林員長相斯文，聲音親切、出言關懷，讓他想起親人，林員見王男十分痛苦，不斷安撫情緒，苦勸其不要再碰毒，王男感謝林員願意關懷他，自己悔不當初。

據悉員警林仁平（23歲），從警2年餘，工作認真長相帥氣，執勤時常引來男女民眾圍觀，還有女性要求合照，這次男毒蟲看到他就卸下心防，林員也相當有耐心，苦口婆心勸毒蟲戒毒，同仁們都相當肯定。

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