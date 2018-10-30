纏訟18年無罪定讞 前北市議員謝明達：清白已復，歲月難追

2018-10-30 11:40

〔記者張文川／台北報導〕前台北市議員謝明達，18年前被控收賄220萬元向北市捷運局東工處施壓關說人事，最高法院今年8月自為判決無罪定讞，謝明達偵查期間被羈押禁見79天，他向法院聲請刑事補償金39萬5000元，最高法院今開庭調查，他感慨地說：「清白已復，歲月難追」，補償金額不是重點，而是無罪、清白的表徵。

承審法官吳信銘當庭表示，檢察總長江惠民認為最高法院判決違法，不應自為判決，日前已提起非常上訴，因此刑事補償案要等非常上訴案確定之後才會裁定，謝明達回應說：「18年都可以等了，我願意等」。

謝明達庭訊時說，他曾任兩屆台北市議員，準備參選立委時涉此案被收押，18年來有3分之1時間沒有工作，幸好靠自己努力和長官的信任，才有些零星的外圍工作，2年前接任經濟部工業局旗下的中衛發展中心董事長，月薪雖17萬，但他妻子養了3條流浪狗、17隻流浪貓，「毛小孩吃得比我還好，我省吃儉用，一個月只能存5萬」。

他說，本案纏訟18年，對他的名譽是不堪的打擊，對自詡正直專業從政人士的他而言情以堪，名譽是他第二生命，18年沉重的煎熬，終於喚回清白，但「清白已復，歲月難追」，刑事補償是清白的表徵，他不會放棄。

從2000年9月14日起羈押至同年12月1日，他請求依刑補法以每日補償金5000元計算，補償39萬5000元，但強調「錢不是問題」，請法官依法斟酌，他感謝最高法院還他清白，也會盡餘生之力做對社會有益的事。

謝明達2000年被控收受捷運工程包商、長發公司220萬元賄款，關說北捷人事，歷審均判謝有罪，最重是更二審判刑10年2月，前年12月更三審改判3年2月；但最高法院認為，全案其他被告均獲無罪確定，無從認定謝明達與長發工程負責人陳國華間的220萬元匯款不是借貸，也難認謝關說人事有收賄的對價，罪證不足，今年8月自為判決改判無罪定讞。（11:59更新）